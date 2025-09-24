Известный специалист по экономике из Колумбийского университета Джеффри Сакс, анализируя свежие высказывания американского лидера Дональда Трампа, отметил в разговоре с РИА Новости, что тот проявляет заметную неустойчивость в суждениях, словно качается между разными позициями.
Во вторник Трамп обратился к делегатам Генассамблеи ООН с докладом, который занял почти целый час. По итогам переговоров с Владимиром Зеленским он предположил, что с помощью европейских партнеров Киев сумеет восстановить контроль над землями в прежних пределах и, возможно, расширить успехи. Зеленский вскоре после этого признался, что подобные перспективы его поразили.
В своем аккаунте на платформе Truth Social Трамп также высказался о действиях Москвы на украинском направлении как о лишённых смысла усилиях, а саму страну обозначил метафорой "бумажного тигра" — внешне устрашающего, но внутренне хрупкого.
Сакс, продолжая тему на кулуарах мероприятия в Нью-Йорке, подчеркнул, что Трамп недостаточно информирован, не блещет интеллектом и из-за этого склонен к резким поворотам в оценках.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.