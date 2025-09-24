Качели Трампа: Америка критикует своего непостоянного президента

Известный специалист по экономике из Колумбийского университета Джеффри Сакс, анализируя свежие высказывания американского лидера Дональда Трампа, отметил в разговоре с РИА Новости, что тот проявляет заметную неустойчивость в суждениях, словно качается между разными позициями.

Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп в 2018 году

Во вторник Трамп обратился к делегатам Генассамблеи ООН с докладом, который занял почти целый час. По итогам переговоров с Владимиром Зеленским он предположил, что с помощью европейских партнеров Киев сумеет восстановить контроль над землями в прежних пределах и, возможно, расширить успехи. Зеленский вскоре после этого признался, что подобные перспективы его поразили.

В своем аккаунте на платформе Truth Social Трамп также высказался о действиях Москвы на украинском направлении как о лишённых смысла усилиях, а саму страну обозначил метафорой "бумажного тигра" — внешне устрашающего, но внутренне хрупкого.

Сакс, продолжая тему на кулуарах мероприятия в Нью-Йорке, подчеркнул, что Трамп недостаточно информирован, не блещет интеллектом и из-за этого склонен к резким поворотам в оценках.