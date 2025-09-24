Трамп потерял контроль: военно-промышленный комплекс диктует условия США

Американский специалист по экономике, преподающий в Колумбийском университете Джеффри Сакс, поделился мыслями о свежих высказываниях главы Белого дома Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

В беседе с РИА Новости на фоне сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке он отметил, что реальной властью в Соединенных Штатах обладает военно-промышленный сектор. По его мнению, такая ситуация несет риски и наносит ущерб глобальной стабильности, а он сам рассчитывает на скорые перемены к лучшему.

Во вторник Трамп выступил перед участниками Генассамблеи ООН с речью, растянувшейся почти на час. После переговоров с Владимиром Зеленским американский президент предположил, что при помощи Евросоюза Киев способен восстановить контроль над территориями в прежних границах и, возможно, добиться большего. Зеленский в ответ выразил удивление по поводу этих слов.

Кроме того, в своей социальной платформе Truth Social Трамп охарактеризовал действия Москвы на украинской земле как бессмысленные и назвал Россию "бумажным тигром" — страной, которая выглядит грозной, но на деле слаба.

В Кремле ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он указал, что свежие замечания Трампа по поводу украинского кризиса, судя по всему, возникли под впечатлением от разговора с Зеленским. При этом в Москве не зафиксировали прямых сигналов от Вашингтона о нежелании продвигать мирные инициативы для разрешения конфликта.