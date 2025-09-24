Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Американский аналитик Джеффри Сакс, занимающий кафедру в Колумбийском университете, обвинил Дональда Трампа в том, что по украинскому вопросу он ориентируется на своего эмиссара Кита Келлога, чьи идеи он назвал выдумками, лишь усугубляющими беды киевского населения.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

В комментарии для РИА Новости на обочине нью-йоркской сессии Генассамблеи Сакс предположил, что Трамп склонен перенимать позицию того, кто говорит последним, и именно генерал Келлог, приверженец суровой тактики, набивает ему голову иллюзиями, отодвигая надежду на разрешение.

Во вторник глава Белого дома выступил перед мировыми делегациями в ООН, заняв трибуну почти на час.

После переговоров с Владимиром Зеленским он предположил, что с европейской помощью Киев способен восстановить прежние границы и, возможно, расширить их. Украинский коллега позже признался в растерянности от таких слов. В личной сети Truth Social Трамп также охарактеризовал московские усилия как бессмысленные и обозначил Россию как "бумажного тигра".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
