Украина поставила Европу на грань катастрофы: обстрелы ВСУ довели ЗАЭС до точки невозврата

1:26
Мир

Специалист по внешним связям Запорожской атомной станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что точка повреждения высоковольтной трассы "Днепровская", обеспечивающей энергоснабжение объекта, уже установлена, однако работы по ее восстановлению сильно осложнены регулярными атаками со стороны украинских подразделений.

ЗАЭС
Фото: commons.wikimedia.org by Leo211, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЗАЭС

Во вторник на территории станции зафиксировали потерю внешнего подключения к сети в результате артиллерийского воздействия, что привело к отключению магистрали на 750 киловольт.

Для поддержания критических систем безопасности задействованы аварийные установки на дизельном топливе. Вспомогательная линия "Ферросплавная-1" вышла из строя еще 7 мая.

Яшина отметила, что предсказать завершение ремонта пока невозможно из-за нестабильности обстановки в районе. По ее наблюдениям, украинские силы уже несколько месяцев ведут целенаправленный огонь по прилегающим зонам и близлежащему поселению Энергодар.

Сама станция размещена на западном берегу Днепра, вблизи Энергодара. Это ведущий европейский объект по суммарной мощности и количеству реакторов: шесть установок по гигаватт каждая. С октября 2022 года инфраструктура перешла под контроль российских властей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
