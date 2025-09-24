Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

София намерена поддержать инициативу Евросоюза по полному разрыву соглашений на транспортировку и потребление российского топлива уже к 2026 году, информирует Болгарское национальное радио со ссылкой на выступление премьера Росена Желязкова на полях сессии Генассамблеи ООН.

Флаг Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Европейского Союза

Желязков пояснил, что его страна солидаризируется с общим курсом Брюсселя, ориентированным на ускоренный отказ от таких поставок в ближайшие два года. Это решение, по его словам, позволит минимизировать риски для энергетики региона.

Болгарские власти уже диверсифицировали источники, перейдя на импорт сжиженного топлива из Америки, что обеспечивает стабильность. В рамках стратегии REPowerEU, запущенной весной 2022-го, страны альянса ставили цель полностью избавиться от трубопроводного сырья из России к 2027-2028 годам.

С тех пор соотношение немного сдвинулось: доля жидкого газа в поставках достигла 40 процентов против прежних трети, а трубопроводный поток сократился до 60 процентов с 70.

В пятницу руководитель Еврокомиссии обнародовала проект девятнадцатого блока ограничений против Москвы, где предусмотрено embargo на ввоз российского СПГ начиная с 2027 года. Издание Politico 23 сентября сообщило о корректировке: Брюссель предлагает сдвинуть дедлайн на год раньше, к 2026-му, чтобы усилить давление.

В российском руководстве подчеркивают стратегический просчет Запада: отказ от прямых закупок у Москвы привел к удорожанию ресурсов и новой форме зависимости. В итоге европейские потребители продолжают приобретать углеводороды через третьи страны, переплачивая и не избавляясь от российского происхождения сырья.

Уточнения

REPowerEU — план Европейской комиссии по отказу от потребления российского ископаемого топлива до 2030 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
