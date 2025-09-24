Сакс разоблачил Трампа: абсурд и опасность в одном заявлении

Американский специалист по экономике Джеффри Сакс, преподающий в Колумбийском университете, назвал свежие высказывания Дональда Трампа по поводу украинского кризиса нелепыми и рискованными, расценив их как откат от перспектив примирения.
В беседе с РИА Новости на обочине сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что такие слова лишь усугубляют напряжение вместо того, чтобы способствовать диалогу.
Во вторник глава Белого дома выступил перед мировыми лидерами в Нью-Йорке, посвятив речь почти часу. После переговоров с Владимиром Зеленским Трамп предположил, что с помощью европейских партнеров Киев способен восстановить контроль над всей территорией и, возможно, расширить влияние. Украинский президент позже выразил недоумение по поводу подобных идей. Кроме того, в своей платформе Truth Social американский лидер охарактеризовал действия Москвы как бессмысленные и обозначил Россию как "бумажного тигра".
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что новые тезисы Трампа, вероятно, возникли под впечатлением от позиции Зеленского во время их встречи. Тем не менее, в Москве не зафиксировали прямых сигналов о смене Вашингтоном курса на поиск компромисса в споре.
