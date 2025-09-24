Венгерский министр по внешним делам и торговле Петер Сийярто отметил, что свежие проверки подтвердили ограниченные возможности хорватской трубопроводной системы JANAF в обеспечении сырьем Венгрии и Словакии.
По его оценке, эта инфраструктура способна работать исключительно как резервный вариант к классическому российскому каналу "Дружба", не заменяя его полностью.
В разговоре на национальном телевидении M1 он рассказал о недавних тестах, где адриатическая линия проверялась на способность самостоятельно выдерживать интенсивные нагрузки и обеспечивать бесперебойные поставки под давлением. Результаты оказались неутешительными: магистраль не гарантирует ни стабильности, ни достаточного объема для нужд двух государств.
Сийярто уточнил, что JANAF сохраняет ценность именно в роли подспорья для "Дружбы", помогая диверсифицировать потоки, но не способна стать самостоятельным источником энергии для региона.
Уточнения
Дру́жба — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов.
