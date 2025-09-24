В Госдуме ответили на слова Трампа о возможности Киева вернуть территории

США вынуждают Европу отказаться от российских энергоресурсов и одновременно через НАТО снабжают Киев оружием, перекладывая ответственность на союзников ради ослабления России. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use ЕС и Дональд Трамп

Ранее президент США Дональд Трамп выступил на Генеральной Ассамблее ООН с речью, часть которой была посвящена украинскому конфликту. В своем обращении он заявил, что Киев при поддержке НАТО способен не только вернуть утраченные территории, но и продолжить наступление. Эти тезисы Трамп затем повторил и в своей социальной сети.

По словам Чепы, в своем выступлении Трамп сделал акцент на энергетической зависимости Европы и вопросах поставок оружия через НАТО.

"Вместо положенных 15 минут он говорил почти час. Украина там была далеко не единственной темой. Основное — это давление на Европу, которой навязывают отказ от российских энергоресурсов и переход на закупку у США, даже если это в разы дороже. Вторая часть — оружие. Америка отказалась поставлять его напрямую, как раньше, но теперь готова продавать через страны НАТО. То есть это бизнес, где Вашингтон снимает с себя прямую ответственность, но получает прибыль. Хочешь — пользуйся, за свои деньги. Такой был главный посыл", — пояснил депутат.

По его словам, заявления Трампа о "возможностях продвижения" украинских сил носят характер подстрекательства.