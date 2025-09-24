Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осень проверяет теплицу на прочность: что сделать сейчас, чтобы весной не пришлось начинать с нуля
На дне океана нашли розового незнакомца: науке известен всего один экземпляр
Россияне умеют всё, кроме нытья. А зумеры боятся плиты, драки и отвёрток
Алсу открыла глаза на мужские измены: певица рассуждает на больную тему
Страховка пожирает бюджет семьи: неверный выбор опций делает каско бесполезным
Слоёные рулеты с лососем: закуска, которая исчезает со стола первой
Большеухая лисица переворачивает науку о псовых: её рацион делает вид уникальным в природе
В Госдуме оценили последствия роста НДС до 22%
Атлетический пояс: защита для спины или ловушка для мышц — правда, о которой молчат тренеры

Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности

2:52
Мир

Китай фактически перестал скрывать своё отношение к Крыму. Всё громче звучат не слова о "нейтралитете", а действия, которые сами по себе говорят больше любых дипломатических формулировок.

Китайский контейнеровоз Heng Yang 9 в Крыму у Севастополя
Фото: Vessel Finder is licensed under Свободно распространяемое изображение
Китайский контейнеровоз Heng Yang 9 в Крыму у Севастополя

Летом 2025-го контейнеровоз Heng Yang 9 из Guangxi Changhai Shipping Company трижды зашёл в Севастополь, что зафиксировала Financial Times.

Раньше китайские суда сторонились крымских портов, опасаясь санкций, но запуск новой железной дороги частично встроил полуостров в российскую транспортную систему контейнерных перевозок.

Крым тем временем делает всё, чтобы открыть двери для туристов из Поднебесной. Министерство курортов и туризма запустило полноценный портал на китайском языке — с описанием пляжей, вин и достопримечательностей полуострова, который там называют "российской жемчужиной Чёрного моря".

А с сентября 2025 года действует безвизовый режим: россияне, включая жителей Крыма, могут приезжать в Китай без лишних формальностей. Кстати, и раньше Китай спокойно принимал туристов с "крымскими" загранпаспортами, выданными отделениями на Кубани, но с местом рождения в Крыму или Севастополе.

Сигналы идут и от дипломатов.

  • Посол КНР во Франции Лу Шай заявил французскому телеканалу, что Крым имеет "российские исторические корни".
  • В ООН Пекин уже больше десяти лет отказывается голосовать за резолюции, которые называют присоединение полуострова "аннексией".
  • Ни одна попытка закрепить украинский статус Крыма резолюциями ООН не получила поддержки Китая.

Экономический вектор подтверждает ту же линию.

По данным Washington Post, ещё в 2023 году Китайская железнодорожно-строительная корпорация заявила о готовности строить в Крыму "объекты любой сложности".

В свою очередь, государственные издания КНР Xinhua и Global Times всё чаще пишут о Крыме как о российском полуострове, подчёркивая "стабильность экономики" и описывая Крымский мост как символ новой эпохи.

В совокупности это означает одно: Китай уже сегодня воспринимает Крым российским — через суда и контейнеры, туризм и инвестиции, дипломатические заявления и публикации в своих ведущих государственных медиа.

"То, что написано на бумаге, не сравнится с тем, что подтверждено поступками", — такой старинной пословицей витиевато прокомментировал представитель китайского госСМИ вопрос о Крыме в кулуарах саммита БРИКС.

Юридическое признание — лишь вопрос времени. Москва же в ответ безоговорочно поддерживает Пекин по Тайваню.

Уточнения

Китайская железнодорожная строительная корпорация — вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китае после China Railway Engineering Corporation. В списке крупнейших публичных компаний мира. Компания занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и др.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Мир. Новости мира
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Авто
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Иллюзия уюта: тёплый питомец под боком — это ловушка, которая крадёт ваши силы каждую ночь
Домашние животные
Иллюзия уюта: тёплый питомец под боком — это ловушка, которая крадёт ваши силы каждую ночь
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Последние материалы
В Госдуме оценили последствия роста НДС до 22%
Атлетический пояс: защита для спины или ловушка для мышц — правда, о которой молчат тренеры
Простое правило, которое делает плодовые деревья сильнее и плодовитее: главный секрет щедрого урожая весной
Китай пообещал принять меры на фоне попыток США ограничить импорт российской нефти
Забытая икона воскресла: Burberry вытаскивает из нулевых образ, который снова диктует стиль
Половина людей выбрасывает, а вторая экономит тысячи: лайфхаки с кожурой авокадо
Горечь потерь: Крым может лишиться половины виноградного урожая
Один штрих в конце — и простой суп превращается в ресторанное блюдо
Почему у одних кошки ласковые, а у других — злые: дело не в породе, а совсем в другом
Когда море сходит с ума: места, где вода вращается с дьявольской скоростью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.