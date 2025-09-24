Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности

Китай фактически перестал скрывать своё отношение к Крыму. Всё громче звучат не слова о "нейтралитете", а действия, которые сами по себе говорят больше любых дипломатических формулировок.

Летом 2025-го контейнеровоз Heng Yang 9 из Guangxi Changhai Shipping Company трижды зашёл в Севастополь, что зафиксировала Financial Times.

Раньше китайские суда сторонились крымских портов, опасаясь санкций, но запуск новой железной дороги частично встроил полуостров в российскую транспортную систему контейнерных перевозок.

Крым тем временем делает всё, чтобы открыть двери для туристов из Поднебесной. Министерство курортов и туризма запустило полноценный портал на китайском языке — с описанием пляжей, вин и достопримечательностей полуострова, который там называют "российской жемчужиной Чёрного моря".

А с сентября 2025 года действует безвизовый режим: россияне, включая жителей Крыма, могут приезжать в Китай без лишних формальностей. Кстати, и раньше Китай спокойно принимал туристов с "крымскими" загранпаспортами, выданными отделениями на Кубани, но с местом рождения в Крыму или Севастополе.

Сигналы идут и от дипломатов.

Посол КНР во Франции Лу Шай заявил французскому телеканалу, что Крым имеет "российские исторические корни".

В ООН Пекин уже больше десяти лет отказывается голосовать за резолюции, которые называют присоединение полуострова "аннексией".

Ни одна попытка закрепить украинский статус Крыма резолюциями ООН не получила поддержки Китая.

Экономический вектор подтверждает ту же линию.

По данным Washington Post, ещё в 2023 году Китайская железнодорожно-строительная корпорация заявила о готовности строить в Крыму "объекты любой сложности".

В свою очередь, государственные издания КНР Xinhua и Global Times всё чаще пишут о Крыме как о российском полуострове, подчёркивая "стабильность экономики" и описывая Крымский мост как символ новой эпохи.

В совокупности это означает одно: Китай уже сегодня воспринимает Крым российским — через суда и контейнеры, туризм и инвестиции, дипломатические заявления и публикации в своих ведущих государственных медиа.

"То, что написано на бумаге, не сравнится с тем, что подтверждено поступками", — такой старинной пословицей витиевато прокомментировал представитель китайского госСМИ вопрос о Крыме в кулуарах саммита БРИКС.

Юридическое признание — лишь вопрос времени. Москва же в ответ безоговорочно поддерживает Пекин по Тайваню.

Китайская железнодорожная строительная корпорация — вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китае после China Railway Engineering Corporation. В списке крупнейших публичных компаний мира. Компания занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и др.

