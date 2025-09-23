Секретная цена Нобелевской премии для Трампа: что от него требуют взамен

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Французский лидер Эммануэль Макрон в эфире телеканала BFMTV высказал мнение, что американский президент Дональд Трамп сможет претендовать на Нобелевскую премию мира исключительно в случае успешного урегулирования противостояния между Израилем и Палестиной.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Он отметил, что Трамп недавно повторил свою решимость к примирению, упомянув разрешение семи кризисов, и явно нацелен на эту награду, но её получение возможно лишь при остановке текущего конфликта.

Макрон подчеркнул влияние Вашингтона на ситуацию, поскольку Соединенные Штаты обеспечивают поставки вооружений для операций в секторе Газа. По его убеждению, Трампу следует надавить на израильские власти, чтобы добиться немедленного прекращения военных действий и открыть путь к диалогу.

Ранее, в феврале, Трамп сам заявил о своих заслугах в получении премии.

Его кандидатуру выдвигали несколько фигур: заместитель главы парламентского комитета по разведке Южной Кореи Пак Сон Вон, президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта — при условии разрешения украинского и ближневосточного кризисов, а также белорусский глава Александр Лукашенко, который скептически отозвался о значимости награды.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху передал Трампу текст для номинации, глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе поддержал идею, конгрессмен Эрл "Бадди" Картер обратился в комитет за посредничество в ирано-израильском споре, а правительство Пакистана предложило выдвинуть за роль в индийском конфликте.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
