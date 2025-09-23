Канада vs Россия: самолёт Ан-124 в заложниках большой политики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:32
Мир

Российское дипломатическое представительство в Канаде настаивает на полном и безоговорочном возврате самолёта Ан-124-100, принадлежащего перевозчику "Волга-Днепр", который удерживается в аэропорту Торонто.

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Министерство иностранных дел Российской Федерации

В беседе с РИА Новости сотрудники посольства подчеркнули, что это единственный справедливый выход из ситуации, способный восстановить законные права собственника.

Инцидент тянется с февраля 2022 года, когда Оттава ввела запрет на транзит российских бортов через свою территорию. Именно тогда гигантский Ан-124, следовавший по заданию канадских властей с партией тестов на COVID-19 из Китая, застрял на земле. Машина выполняла гуманитарную миссию, но оказалась заложницей политики.

Весной 2023-го последовали персональные ограничения против "Волга-Днепр", а в июне правительство Канады распорядилось зафиксировать лайнер и подготовить его к изъятию в пользу Киева. Это решение вызвало резкую реакцию в Москве, где увидели в нём нарушение международных норм.

Недавно, в августе 2024-го, компания подала официальное уведомление в адрес канадских инстанций, объявив о запуске арбитражного процесса по поводу незаконного захвата имущества. Борьба за возврат актива продолжается, и российская сторона уверена в успехе, опираясь на принципы международного права.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
