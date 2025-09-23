Российское дипломатическое представительство в Канаде настаивает на полном и безоговорочном возврате самолёта Ан-124-100, принадлежащего перевозчику "Волга-Днепр", который удерживается в аэропорту Торонто.
В беседе с РИА Новости сотрудники посольства подчеркнули, что это единственный справедливый выход из ситуации, способный восстановить законные права собственника.
Инцидент тянется с февраля 2022 года, когда Оттава ввела запрет на транзит российских бортов через свою территорию. Именно тогда гигантский Ан-124, следовавший по заданию канадских властей с партией тестов на COVID-19 из Китая, застрял на земле. Машина выполняла гуманитарную миссию, но оказалась заложницей политики.
Весной 2023-го последовали персональные ограничения против "Волга-Днепр", а в июне правительство Канады распорядилось зафиксировать лайнер и подготовить его к изъятию в пользу Киева. Это решение вызвало резкую реакцию в Москве, где увидели в нём нарушение международных норм.
Недавно, в августе 2024-го, компания подала официальное уведомление в адрес канадских инстанций, объявив о запуске арбитражного процесса по поводу незаконного захвата имущества. Борьба за возврат актива продолжается, и российская сторона уверена в успехе, опираясь на принципы международного права.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.