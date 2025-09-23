Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Турция взяла курс на реформы: Эрдоган дал ультиматум Совбезу ООН

Мир

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе беседы с генсеком Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке призвал международную структуру последовать примеру Анкары и усилить инициативы для скорейшего разрешения украинского кризиса.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера. Встреча прошла на фоне 80-й сессии Генассамблеи, где обсуждались ключевые мировые вызовы, включая эскалацию в ближневосточном регионе.

Эрдоган особо акцентировал внимание на израильских действиях в секторе Газа, подчеркнув, что они угрожают не только палестинцам, но и общей стабильности на планете. Он настаивал на необходимости коллективного нажима на Тель-Авив для обеспечения свободного потока помощи нуждающимся, чтобы предотвратить дальнейшее обострение.

Кроме того, турецкий глава государства подчеркнул срочность шагов к немедленному прекращению огня и устойчивому урегулированию на Украине, отметив готовность Анкары внести свой вклад в завершение противостояния между Киевом и Москвой.

В контексте глобальных потрясений Эрдоган указал на растущую потребность в обновлении механизма ООН, пообещав полную поддержку реформ, и напомнил, что сохранение всеобъемлющего спокойствия стало еще более актуальным в эпоху испытаний.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
