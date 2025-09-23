Россия поставила США условие: или мир, или ядерная гонка

Мир

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что Соединенным Штатам мало просто придерживаться положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Фото: government.ru by Дмитрйи Астахов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Медведев

По его мнению, Вашингтону необходимо полностью отказаться от мер, направленных на подрыв российской экономики через ограничения и тарифы, поскольку иначе сохраняется угроза эскалации до прямого столкновения.

В понедельник глава государства Владимир Путин сообщил о готовности Москвы после февраля 2026 года на год продлить соблюдение лимитов по этому соглашению. Он отметил, что такие жесты принесут пользу только в случае симметричного ответа со стороны Америки, что могло бы укрепить глобальную стабильность.

Медведев в своем обращении он подчеркнул, что Россия по-прежнему лояльна договору, который он сам подписал в 2010-м. Однако, по его словам, администрация Дональда Трампа обязана выйти за рамки формального исполнения, устранив все формы экономического давления, чтобы избежать необратимых рисков.