Мир

Американский президент Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке охарактеризовал положение российской экономики как катастрофическое.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

По его оценке, она стремительно деградирует под гнетом противостояния на украинской территории, что ставит под угрозу ее дальнейшее функционирование.

Такие слова Трампа подчеркивают его взгляд на последствия геополитического кризиса, где финансовые потери для Москвы видятся как ключевой фактор давления. Однако в российских кругах неоднократно подчеркивали устойчивость страны к ограничительным мерам, введенным Западом несколько лет назад и продолжающим ужесточаться. Там уверены, что оппоненты избегают честного признания неудач своей политики, опасаясь последствий.

В западных странах тоже не раз звучали скептические нотки: меры против России не достигают заявленных целей и лишь усугубляют глобальные проблемы.

Президент России Владимир Путин ранее разъяснял, что попытки изоляции и ослабления его государства — это часть многолетнего плана, который бьет рикошетом по всей планете. Он отмечал, что такие действия наносят ущерб мировой торговле и финансам, а истинная задача их инициаторов — сделать тяжелее быт обычных граждан по всему миру.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
