Нефтяной ультиматум: убедит ли Трамп Орбана бросить российскую нефть

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду на то, что Венгрия прекратит импорт российской нефти, и уверен, что лидер страны Виктор Орбан пойдет на уступки.

Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ орбан

Трамп назвал Орбана близким знакомым и отметил, что, хотя прямого разговора пока не было, он ощущает возможность повлиять на ситуацию. По его словам, если поднять этот вопрос, венгерский премьер, скорее всего, приостановит поставки, и Трамп намерен предпринять такие шаги.

Эта позиция Трампа подчеркивает его стремление к унифицированному подходу в энергетической политике Европы. Венгерский лидер, по мнению американца, способен на компромисс, что могло бы стать поворотным моментом в давлении на Москву.

Однако ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто в беседе с РИА Новости отверг требования США как неосуществимые.

Он объяснил, что полный отказ от российских углеводородов для Будапешта невозможен не из-за разногласий в взглядах, а по объективным причинам: страна просто не в состоянии обеспечить себя альтернативными источниками без серьезных сбоев в энергоснабжении.