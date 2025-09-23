Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп дал приказ НАТО: огонь на поражение по российским самолётам
Миллиардные ожидания Киева: Трамп проигнорировал защиту Украины
Был настойчив: Мэттью Макконахи объяснил причину, по которой отказался от ролей в романтических комедиях
Месяц Трампа: доверие к Путину под большим вопросом
Психоделики без наркотиков: мозг сам создаёт эйфорию
Германия на последнем вздохе: соцсистему похоронили ради Украины
Украли свет: город на Украине остался без электричества из-за мобилизации единственного электрика
Индийский козырь России? Амбани нашёл способ заработать миллиарды
КНДР получила подарок от Сеула: Ли Чжэ Мён объявилперемирие

Трамп взорвал бомбу: Россия сильнее, чем вы думаете. Что дальше?

Мир

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Американский глава государства отметил выдающуюся военную силу Москвы, подчеркнув, что многие изначально ожидали скорого завершения противостояния, однако реальность оказалась иной.

Трамп выразил мнение, что Россия располагает значительными ресурсами в сфере обороны, что сказывается на динамике событий. Такой акцент на потенциале противника подчеркивает необходимость переоценки подходов в международных отношениях.

Отвечая на тему возможных совместных мер защиты для Киева с участием европейских партнеров, Трамп указал на необходимость отложить детальный анализ. Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся перейти к конструктивному диалогу по этому направлению, учитывая текущие обстоятельства.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Недвижимость
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Военные новости
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Последние материалы
ЦБ готовит новую 500-рублёвку: купюра обретает сиреневый облик
Трамп объявил энергетическую войну России — Европа слилась
Индонезия объявила войну войнам: 20 тысяч солдат в Газу и Киев
Полтергейст в холодильнике: как отличить нормальные щелчки от тревожных
Бежать или умереть: ВСУ бросает позиции под Ямполем
Кленовый лист стал оправданием: американцы прячутся за канадским флагом
Европа в шаге от энергетического апокалипсиса: ЗАЭС избежала катастрофы
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о ключевой роли России и США в мирном процессе
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Европа в ловушке: Трамп выставил счёт, но она не сможет заплатить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.