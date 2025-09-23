Трамп взорвал бомбу: Россия сильнее, чем вы думаете. Что дальше?

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Американский глава государства отметил выдающуюся военную силу Москвы, подчеркнув, что многие изначально ожидали скорого завершения противостояния, однако реальность оказалась иной.

Трамп выразил мнение, что Россия располагает значительными ресурсами в сфере обороны, что сказывается на динамике событий. Такой акцент на потенциале противника подчеркивает необходимость переоценки подходов в международных отношениях.

Отвечая на тему возможных совместных мер защиты для Киева с участием европейских партнеров, Трамп указал на необходимость отложить детальный анализ. Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся перейти к конструктивному диалогу по этому направлению, учитывая текущие обстоятельства.