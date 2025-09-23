На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским.
Американский глава государства отметил выдающуюся военную силу Москвы, подчеркнув, что многие изначально ожидали скорого завершения противостояния, однако реальность оказалась иной.
Трамп выразил мнение, что Россия располагает значительными ресурсами в сфере обороны, что сказывается на динамике событий. Такой акцент на потенциале противника подчеркивает необходимость переоценки подходов в международных отношениях.
Отвечая на тему возможных совместных мер защиты для Киева с участием европейских партнеров, Трамп указал на необходимость отложить детальный анализ. Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся перейти к конструктивному диалогу по этому направлению, учитывая текущие обстоятельства.
Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.