На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась беседа между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Американский лидер, комментируя перспективы совместных гарантий безопасности для Киева с участием европейских партнеров, указал, что обсуждение этого вопроса отложено на более поздний срок.
Трамп выразил уверенность в том, что вскоре стороны смогут перейти к детальному разговору по теме. Такой подход отражает взвешенную стратегию Вашингтона в сфере трансатлантических обязательств, где ключевую роль играют текущие вызовы на континенте.
Эта встреча подчеркивает растущую значимость диалога между лидерами в поисках баланса интересов, особенно на фоне глобальных саммитов, где решаются судьбы регионов.
Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.