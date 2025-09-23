Миллиардные ожидания Киева: Трамп проигнорировал защиту Украины

На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась беседа между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Американский лидер, комментируя перспективы совместных гарантий безопасности для Киева с участием европейских партнеров, указал, что обсуждение этого вопроса отложено на более поздний срок.

Трамп выразил уверенность в том, что вскоре стороны смогут перейти к детальному разговору по теме. Такой подход отражает взвешенную стратегию Вашингтона в сфере трансатлантических обязательств, где ключевую роль играют текущие вызовы на континенте.

Эта встреча подчеркивает растущую значимость диалога между лидерами в поисках баланса интересов, особенно на фоне глобальных саммитов, где решаются судьбы регионов.