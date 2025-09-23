Месяц Трампа: доверие к Путину под большим вопросом

На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В ходе разговора Трамп намекнул, что вскоре прояснит свою позицию по отношению к российскому коллеге Владимиру Путину, но точный ответ последует не сразу.
Американский президент уточнил, что даст понять о своем отношении примерно через месяц, подчеркнув необходимость времени на размышления. Эта пауза вызвала интерес у наблюдателей, учитывая напряженные трансатлантические связи и глобальные вызовы, обсуждаемые на саммите.
Зеленский, в свою очередь, стремился к укреплению диалога, но Трамп предпочел не торопиться с выводами. Такой подход отражает осторожность Вашингтона в вопросах, затрагивающих ключевых мировых фигур, и может повлиять на дальнейшие шаги в международной арене.
Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.