Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Италия-миротворец: Таяни назвал условие мира на Украине
Трамп против фактов: президент США оскорбил российскую экономику
Нефтяной ультиматум: убедит ли Трамп Орбана бросить российскую нефть
Трамп взорвал бомбу: Россия сильнее, чем вы думаете. Что дальше?
Любовь или пиар? Дана Борисова раскрыла правду об отношениях дочери с продюсером
Трамп дал приказ НАТО: огонь на поражение по российским самолётам
Был настойчив: Мэттью Макконахи объяснил причину, по которой отказался от ролей в романтических комедиях
Миллиардные ожидания Киева: Трамп проигнорировал защиту Украины
Психоделики без наркотиков: мозг сам создаёт эйфорию

Месяц Трампа: доверие к Путину под большим вопросом

0:57
Мир

На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дональд Трамп

В ходе разговора Трамп намекнул, что вскоре прояснит свою позицию по отношению к российскому коллеге Владимиру Путину, но точный ответ последует не сразу.

Американский президент уточнил, что даст понять о своем отношении примерно через месяц, подчеркнув необходимость времени на размышления. Эта пауза вызвала интерес у наблюдателей, учитывая напряженные трансатлантические связи и глобальные вызовы, обсуждаемые на саммите.

Зеленский, в свою очередь, стремился к укреплению диалога, но Трамп предпочел не торопиться с выводами. Такой подход отражает осторожность Вашингтона в вопросах, затрагивающих ключевых мировых фигур, и может повлиять на дальнейшие шаги в международной арене.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Домашние животные
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Последние материалы
ЦБ готовит новую 500-рублёвку: купюра обретает сиреневый облик
Трамп объявил энергетическую войну России — Европа слилась
Индонезия объявила войну войнам: 20 тысяч солдат в Газу и Киев
Полтергейст в холодильнике: как отличить нормальные щелчки от тревожных
Бежать или умереть: ВСУ бросает позиции под Ямполем
Кленовый лист стал оправданием: американцы прячутся за канадским флагом
Европа в шаге от энергетического апокалипсиса: ЗАЭС избежала катастрофы
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о ключевой роли России и США в мирном процессе
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Европа в ловушке: Трамп выставил счёт, но она не сможет заплатить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.