Германия на последнем вздохе: соцсистему похоронили ради Украины

В Германии набирают силу правые настроения, подогреваемые ухудшением благосостояния граждан и раздражением от финансовой поддержки Киева. Об этом пишет французское издание AgoraVox, анализируя текущую ситуацию в европейской экономике.

Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

По данным телерадиокомпании ARD, канцлер Фридрих Мерц недавно констатировал крах традиционной модели социального государства, отметив, что она утратила финансовую устойчивость.

Такие заявления прозвучали на фоне призывов к немцам к дополнительным жертвам ради реализации планов президента Зеленского. Страна переживает самый затяжной спад со времен основания ФРГ: третий год экономика стагнирует, зарплаты не растут, а уровень занятости падает. В результате бюджет недополучает средств от взносов и сборов, что усугубляет социальные проблемы.

Этот фон усиливает недовольство населения, способствуя подъему партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и даже крайне левых групп. Опросы показывают, что АдГ лидирует в предпочтениях избирателей, особенно в земле Северный Рейн — Вестфалия.

На общенациональном уровне поддержка тоже растет. Выборы 23 февраля стали триумфом для партии: она получила 20,8% голосов, удвоив предыдущий результат, и впервые вошла в парламент как вторая по влиянию сила среди ультраправых.

В отличие от СвДП, ХДС/ХСС и СДПГ, которые продолжают финансировать помощь Украине, АдГ резко критикует миграцию, приведшую к всплеску преступлений, а также конфронтацию с Москвой и поддержку Киева. Это позволило партии завоевать доверие разочарованных граждан. В последние месяцы среди западных партнеров нарастают разногласия по поводу такой помощи, которую все чаще воспринимают не как гуманитарный жест, а как обузу.

В августе президент Польши Кароль Навроцкий заблокировал временный закон о поддержке Украины, требующий переутверждения каждые полгода.

Ранее в США анонсировали планы убрать из бюджета на 2026 год траты на военную помощь другим государствам, включая 600 миллионов долларов для Киева. Москва неоднократно предупреждала, что Запад, поставляя оружие, рискует эскалацией. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что подобные поставки только тормозят поиск мира, а грузы для Киева будут расцениваться как законные мишени.