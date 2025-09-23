КНДР получила подарок от Сеула: Ли Чжэ Мён объявилперемирие

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в своем докладе на сессии Генеральной Ассамблеи ООН выразил глубокое почтение к устройству КНДР и подчеркнул, что его страна не замышляет насильственного присоединения в случае объединения, а также отказывается от любых форм агрессии.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Южной Кореи

Об этом транслировал южнокорейский канал MBC.

Он обозначил старт "свежего этапа на пути к спокойствию", ориентированного на гармоничное соседство и взаимный рост на полуострове. Как ключевой шаг лидер выделил возобновление подорванных связей между сторонами на основе равноправия.

Ли Чжэ Мён подтвердил позицию Сеула: власти уважают структуру северных соседей и однозначно исключают сценарии поглощения при сближении, равно как и планы на конфронтационные действия.

Среди уже предпринятых мер он перечислил ограничение распространения материалов с критикой Пхеньяна и прекращение направленных на Север вещаний с пропагандой.

Впереди, по словам президента, власти намерены упорно развивать подходы к ослаблению армейского противостояния и укреплению взаимных гарантий.

Ли Чжэ Мён призвал закрыть главу взаимной неприязни на Корейском полуострове и распахнуть дверь эры толерантности, взаимодействия и коллективного успеха.