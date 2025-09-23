Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тегеран пошёл ва-банк: отказ от переговоров с Вашингтоном
Зелени всё больше, а уюта нет: эта главная ошибка превращает вашу квартиру в бездушную оранжерею
Завод-призрак возвращается к жизни: на смену Toyota приходят машины для избранных
Венгрия послала сигнал США: российский газ не сдадим
Почему крупные корнеплоды часто разочаровывают: миф о большой и сладкой свёкле
Израиль нажал кнопку апокалипсиса: мир на пороге религиозной войны
Мария Погребняк уличила старшего сына во лжи: очная ставка и допрос с пристрастием
Любовь на съёмках: дочь Даны Борисовой закрутила роман с продюсером Дмитрия Диброва
Гуляш, от которого пахнет осенью: тыква и индейка превращают обычный ужин в уютный ритуал

КНДР получила подарок от Сеула: Ли Чжэ Мён объявилперемирие

Мир

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в своем докладе на сессии Генеральной Ассамблеи ООН выразил глубокое почтение к устройству КНДР и подчеркнул, что его страна не замышляет насильственного присоединения в случае объединения, а также отказывается от любых форм агрессии.

Флаг Южной Кореи
Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Южной Кореи

Об этом транслировал южнокорейский канал MBC.

Он обозначил старт "свежего этапа на пути к спокойствию", ориентированного на гармоничное соседство и взаимный рост на полуострове. Как ключевой шаг лидер выделил возобновление подорванных связей между сторонами на основе равноправия.

Ли Чжэ Мён подтвердил позицию Сеула: власти уважают структуру северных соседей и однозначно исключают сценарии поглощения при сближении, равно как и планы на конфронтационные действия.

Среди уже предпринятых мер он перечислил ограничение распространения материалов с критикой Пхеньяна и прекращение направленных на Север вещаний с пропагандой.

Впереди, по словам президента, власти намерены упорно развивать подходы к ослаблению армейского противостояния и укреплению взаимных гарантий.

Ли Чжэ Мён призвал закрыть главу взаимной неприязни на Корейском полуострове и распахнуть дверь эры толерантности, взаимодействия и коллективного успеха.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Недвижимость
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Последние материалы
ЦБ готовит новую 500-рублёвку: купюра обретает сиреневый облик
Трамп объявил энергетическую войну России — Европа слилась
Индонезия объявила войну войнам: 20 тысяч солдат в Газу и Киев
Полтергейст в холодильнике: как отличить нормальные щелчки от тревожных
Бежать или умереть: ВСУ бросает позиции под Ямполем
Кленовый лист стал оправданием: американцы прячутся за канадским флагом
Европа в шаге от энергетического апокалипсиса: ЗАЭС избежала катастрофы
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о ключевой роли России и США в мирном процессе
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Европа в ловушке: Трамп выставил счёт, но она не сможет заплатить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.