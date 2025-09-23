Тегеран пошёл ва-банк: отказ от переговоров с Вашингтоном

Верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи высказался о бесполезности и опасности диалога с американской администрацией в нынешних реалиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Ирана

По его словам, такие контакты не принесут Тегерану никакой поддержки в защите интересов страны и лишь усугубят положение.

Он подчеркнул, что попытки вести разговоры с Вашингтоном сейчас не помогут избежать внешних угроз и не окажут положительного влияния на внутренние дела Ирана.

Хаменеи также предупредил, что в существующих условиях подобные инициативы способны нанести республике серьезный, трудно восстанавливаемый урон, подорвав ее позиции на международной арене.