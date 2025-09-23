Венгрия послала сигнал США: российский газ не сдадим

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в комментарии для РИА Новости подчеркнул, что Вашингтон полностью осознает мотивы Будапешта в вопросе закупок российских энергоресурсов.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Петер Сийярто

Это прозвучало как отклик на недавний призыв американского лидера Дональда Трампа к европейским странам полностью отказаться от поставок топлива из РФ.

Во вторник, выступая на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН, Трамп объявил о намерении ввести жесткие тарифы для оказания давления на Москву, но при этом настоял на зеркальных мерах со стороны союзников за океаном. Он прямо потребовал прекратить импорт российских нефти и газа в Европу.

Сийярто отметил, что ряд европейских политиков все еще надеются спровоцировать или хотя бы понаблюдать за возможным разладом между Белым домом и венгерским кабинетом.

Однако он расценивает такие ожидания как иллюзорные, поскольку контакты с американской стороной поддерживаются на регулярной основе. В частности, он провел очную встречу и телефонный диалог с госсекретарем Марко Рубио, где подробно осветил географические особенности Венгрии, и получил от него полное понимание позиции.