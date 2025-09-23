Израиль нажал кнопку апокалипсиса: мир на пороге религиозной войны

Монарх Иордании Абдалла II во время речи на Генеральной Ассамблее ООН выразил крайнюю тревогу по поводу действий Израиля в окрестностях священного комплекса мечети аль-Акса в Иерусалиме.
Он считает, что подобные инциденты рискуют перерасти в масштабный конфликт на религиозной почве, затрагивающий не только Ближний Восток, но и весь мир.
По оценке иорданского лидера, острая риторика израильских политиков, побуждающая к агрессии против этой святыни, способна запустить цепную реакцию, приведшую к всеобщему противостоянию. Ни одно государство не останется в стороне от такого сценария, предупредил он.
Абдалла II также поднял вопрос о будущем: сколько времени уйдет на то, чтобы международное сообщество установило равные правила для всех сторон, и признал стремление палестинцев к тем же ценностям, что и остальной мир. Его слова прозвучали на фоне обострения палестинско-израильских противоречий.
