Израиль нажал кнопку апокалипсиса: мир на пороге религиозной войны

Монарх Иордании Абдалла II во время речи на Генеральной Ассамблее ООН выразил крайнюю тревогу по поводу действий Израиля в окрестностях священного комплекса мечети аль-Акса в Иерусалиме.

Фото: commons.wikimedia.org by Chenspec, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Израиля

Он считает, что подобные инциденты рискуют перерасти в масштабный конфликт на религиозной почве, затрагивающий не только Ближний Восток, но и весь мир.

По оценке иорданского лидера, острая риторика израильских политиков, побуждающая к агрессии против этой святыни, способна запустить цепную реакцию, приведшую к всеобщему противостоянию. Ни одно государство не останется в стороне от такого сценария, предупредил он.

Абдалла II также поднял вопрос о будущем: сколько времени уйдет на то, чтобы международное сообщество установило равные правила для всех сторон, и признал стремление палестинцев к тем же ценностям, что и остальной мир. Его слова прозвучали на фоне обострения палестинско-израильских противоречий.