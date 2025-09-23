Российское дипломатическое представительство в Канаде прокомментировало решение Оттавы назначить Христи Фриланд, известную своими резкими оценками Москвы, специальным уполномоченным по вопросам реконструкции Украины.
По мнению дипмиссии, этот шаг не повлияет на общую картину: правительство премьера Марка Карни сохранит курс на помощь киевским властям, игнорируя ее бесполезность.
В заявлении подчеркивается, что предыстория Фриланд и ее устоявшиеся убеждения давно известны. Тем не менее, это кадровое решение не сдвинет с места политику Канады, которая продолжит вкладываться в поддержку режима в Киеве, несмотря на очевидную тщетность подобных инициатив.
Ранее официальный спикер внешнеполитического ведомства России Мария Захарова отметила, что подобное назначение только усугубит нестабильность на Украине, усиливая кризис.
Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.