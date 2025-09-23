Канада против России: новая ставка в игре на Украине

Российское дипломатическое представительство в Канаде прокомментировало решение Оттавы назначить Христи Фриланд, известную своими резкими оценками Москвы, специальным уполномоченным по вопросам реконструкции Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Государственный флаг Канады

По мнению дипмиссии, этот шаг не повлияет на общую картину: правительство премьера Марка Карни сохранит курс на помощь киевским властям, игнорируя ее бесполезность.

В заявлении подчеркивается, что предыстория Фриланд и ее устоявшиеся убеждения давно известны. Тем не менее, это кадровое решение не сдвинет с места политику Канады, которая продолжит вкладываться в поддержку режима в Киеве, несмотря на очевидную тщетность подобных инициатив.

Ранее официальный спикер внешнеполитического ведомства России Мария Захарова отметила, что подобное назначение только усугубит нестабильность на Украине, усиливая кризис.