Молчание Вашингтона: Израиль получил разрешение на войну

Постоянный представитель Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций Майк Уолтц уклонился от комментариев по поводу возможных усилий американской стороны по уговору Израиля на перемирие в секторе Газа.
Об этом сообщили корреспонденты РИА Новости.
Инцидент произошел непосредственно перед входом дипломата в зал заседания Совета Безопасности ООН, посвященного развитию событий на Ближнем Востоке. На прямой вопрос о планах Вашингтона оказать давление на Тель-Авив для деэскалации конфликта Уолтц предпочел не реагировать.
Такое молчание подчеркивает деликатность темы, где позиция США может повлиять на дальнейший ход регионального противостояния.
