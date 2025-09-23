Молчание Вашингтона: Израиль получил разрешение на войну

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Постоянный представитель Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций Майк Уолтц уклонился от комментариев по поводу возможных усилий американской стороны по уговору Израиля на перемирие в секторе Газа.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здание Белого дома в Вашингтоне

Об этом сообщили корреспонденты РИА Новости.

Инцидент произошел непосредственно перед входом дипломата в зал заседания Совета Безопасности ООН, посвященного развитию событий на Ближнем Востоке. На прямой вопрос о планах Вашингтона оказать давление на Тель-Авив для деэскалации конфликта Уолтц предпочел не реагировать.

Такое молчание подчеркивает деликатность темы, где позиция США может повлиять на дальнейший ход регионального противостояния.