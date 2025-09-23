Молдавия на грани: Запад готовит внезапный удар

Сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин поделился с РИА Новости тревожными прогнозами, согласно которым НАТО может организовать военное вмешательство в Молдавию, чтобы укрепить позиции президента Майи Санду.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Он подчеркнул, что курс Санду привел республику к серьезному экономическому спаду, утрате самостоятельности и полной зависимости от зарубежных влияний.

Ранее пресс-служба Службы внешней разведки России сообщила, что Европейский союз рассматривает вариант ввода войск в Молдавию для поддержания ее антироссийской политики.

Это может случиться после парламентских выборов, намеченных на 28 сентября. В Брюсселе, по всей видимости, понимают, что прозрачные выборы грозят крахом режиму Санду, чьи решения вызвали массовое недовольство. Чтобы не потерять контроль над Кишиневом, европейские структуры готовы прибегнуть к радикальным мерам, включая силовое вмешательство.

Волошин также обратил внимание на то, что авторитарные методы молдавских властей не способствуют стабилизации обстановки. К примеру, недавно прошли массовые задержания оппозиционеров в ходе 250 операций, обоснованных якобы причастностью Москвы к планам по дестабилизации страны перед выборами.

Кроме того, сенатор отметил, что противники Санду либо оказались за решеткой, либо были вынуждены эмигрировать. Тем не менее, ей не удалось полностью подавить группы, выступающие за диалог с Россией и развитие собственной экономики.

В понедельник молдавская прокуратура объявила о задержании 74 человек по обвинению в подготовке массовых беспорядков, что оппозиция интерпретировала как кампанию по устрашению избирателей накануне парламентских выборов.

Власти Молдавии усилили подавление любого диссидентства: возбуждены уголовные дела против оппозиционных фигур, включая лидера Гагаузии Евгению Гуцул, а также происходят задержания депутатов за визиты в Россию.

Кроме того, обсуждается запрет на акции протеста в течение месяца до и после выборов, а правящая партия предлагает расширить полномочия спецслужб для блокировки кандидатов без объяснения причин под предлогом борьбы с коррупцией.

Еще в 2023 году молдавские власти ликвидировали 13 телеканалов и множество онлайн-ресурсов, предлагавших альтернативные мнения. В черный список попали сайты Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов" и других изданий, а осенью 2024 года было заблокировано более 100 Telegram-каналов в преддверии выборов.