Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кредитки обнулили: россияне сталкиваются с неожиданной блокировкой покупок
Золотой билет в мир сновидений: почему именно эта поза признана самой целительной для тела и мозга
Всё кончено? Майли Сайрус намекнула на уход со сцены – что случилось
Китайский бизнес-седан держится достойно: серьёзных поломок нет, но есть нюанс
Автомобиль начал издавать странные звуки? Это может сигнализировать о серьезных поломках
Тайна дружбы бывших: почему Айза назвала Гуфа самым любимым экс-мужем
Ядерный ренессанс: Иран и Россия готовят мегапроект
Биологический возраст можно обмануть: простые действия, возвращающие энергию
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем

Молдавия на грани: Запад готовит внезапный удар

2:50
Мир

Сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин поделился с РИА Новости тревожными прогнозами, согласно которым НАТО может организовать военное вмешательство в Молдавию, чтобы укрепить позиции президента Майи Санду.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Он подчеркнул, что курс Санду привел республику к серьезному экономическому спаду, утрате самостоятельности и полной зависимости от зарубежных влияний.

Ранее пресс-служба Службы внешней разведки России сообщила, что Европейский союз рассматривает вариант ввода войск в Молдавию для поддержания ее антироссийской политики.

Это может случиться после парламентских выборов, намеченных на 28 сентября. В Брюсселе, по всей видимости, понимают, что прозрачные выборы грозят крахом режиму Санду, чьи решения вызвали массовое недовольство. Чтобы не потерять контроль над Кишиневом, европейские структуры готовы прибегнуть к радикальным мерам, включая силовое вмешательство.

Волошин также обратил внимание на то, что авторитарные методы молдавских властей не способствуют стабилизации обстановки. К примеру, недавно прошли массовые задержания оппозиционеров в ходе 250 операций, обоснованных якобы причастностью Москвы к планам по дестабилизации страны перед выборами.

Кроме того, сенатор отметил, что противники Санду либо оказались за решеткой, либо были вынуждены эмигрировать. Тем не менее, ей не удалось полностью подавить группы, выступающие за диалог с Россией и развитие собственной экономики.

В понедельник молдавская прокуратура объявила о задержании 74 человек по обвинению в подготовке массовых беспорядков, что оппозиция интерпретировала как кампанию по устрашению избирателей накануне парламентских выборов.

Власти Молдавии усилили подавление любого диссидентства: возбуждены уголовные дела против оппозиционных фигур, включая лидера Гагаузии Евгению Гуцул, а также происходят задержания депутатов за визиты в Россию.

Кроме того, обсуждается запрет на акции протеста в течение месяца до и после выборов, а правящая партия предлагает расширить полномочия спецслужб для блокировки кандидатов без объяснения причин под предлогом борьбы с коррупцией.

Еще в 2023 году молдавские власти ликвидировали 13 телеканалов и множество онлайн-ресурсов, предлагавших альтернативные мнения. В черный список попали сайты Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов" и других изданий, а осенью 2024 года было заблокировано более 100 Telegram-каналов в преддверии выборов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Военные новости
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев Кто оказался на распутье: призыв к признанию Палестины и его последствия для Израиля Юрий Бочаров
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Последние материалы
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Питомец сходит с ума в пустой квартире? Простые приемы помогут ему спокойно ждать хозяина
Кто оказался на распутье: призыв к признанию Палестины и его последствия для Израиля
Учёные пишут сценарий Армагеддона : возможно ли взорвать астероид ядерным зарядом в космосе
История, высеченная в камне: тайна храма — что скрывают каменные стражи Рамсеса
Молдавия на грани: Запад готовит внезапный удар
Замаскированный электрокар выходит на трек: Xiaomi готовит удар по рынку
Невероятная история: как Кристофер Нолан уговорил Дэвида Боуи сыграть Николу Теслу
Бежевый уходит в прошлое: диваны в цветах ретро-вечеринок снова ломают интерьеры
Второе крещение в Томске: американская пара выбрала Россию и православие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.