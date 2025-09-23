Второе крещение в Томске: американская пара выбрала Россию и православие

Пара из США, Брайан Кит Маттисс и его жена Бет Эллен, получила разрешение на временное проживание в России, где они решили полностью интегрироваться в местное общество.

США и Россия

Представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что супруги прибыли в Томск в мае и подали заявку на миграцию, которая была одобрена после тщательной проверки документов. Они выразили благодарность российским властям за возможность стать частью сообщества, подчеркнув свое желание жить в гармонии с традиционными ценностями.

После прибытия пара приняла христианство и активно включилась в деятельность местного храма, помогая в повседневных делах и поддерживая религиозную общину. Это не только облегчило их адаптацию, но и сделало их ценными участниками социальной жизни региона.