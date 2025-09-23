Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Смерть на борту: Рубио объявил войну латиноамериканским наркокартелям

Мир

Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал деятельность наркокартелей из Латинской Америки как серьезную и неотложную угрозу для национальной безопасности, подчеркнув необходимость в более эффективных стратегиях для их нейтрализации.

Марко Рубио
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Марко Рубио

По его словам, администрация президента Дональда Трампа вводит новые подходы, так как старые методы не приносят ожидаемых результатов.

Рубио отметил, что наркотрафик, включая поставки на лодках, представляет опасность, аналогичную военным угрозам, и требует немедленного вмешательства. Он сообщил, что принятые меры уже демонстрируют успех, с заметным снижением количества инцидентов за последние недели. Это, по его мнению, является частью кампании по защите граждан от разрушительного влияния наркотиков, которое приводит к значительным потерям среди населения.

Такие шаги подчеркивают эволюцию политики в области безопасности, где акцент делается на превентивные действия и международное сотрудничество, чтобы предотвратить дальнейшее распространение угрозы.

