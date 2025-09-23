Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:26
Мир

В Молдавии разгорается скандал накануне парламентских выборов: Партия коммунистов Республики (ПКРМ) упрекнула главу государства Майю Санду в том, что она прибегает к предвыборному посланию к жителям страны, чтобы оказывать давление на политических противников и сеять среди них страх.

Майя Санду
Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International
Майя Санду

Как отметили в пресс-службе ПКРМ, в последний понедельник перед голосованием Санду, которую они называют предводительницей группы коррупционеров и захватчиков власти, охватила настоящая истерия. Ее короткое выступление, представленное как обращение к нации, по их мнению, стало кульминацией затяжной и недостойной агитационной кампании правящей партии "Действие и солидарность".

В заявлении подчеркивается, что Санду и ее сторонники сами провоцируют нестабильность, а речь президента прозвучала параллельно с полицейскими рейдами, включая обыски и задержания. Представители партии описали, как вооруженные силы на бронемашинах врывались в дома обычных людей и конфисковывали материалы из офисов политических организаций. Кроме того, коммунисты отвергли претензии Санду относительно подкупа голосующих.

Накануне Санду обратилась к согражданам, без каких-либо подтверждений заявив, что Россия якобы расходует огромные суммы в евро на влияние на избирателей.

Она предупредила, что в случае захвата контроля над республикой со стороны Москвы европейская финансовая поддержка прекратится, свобода перемещений будет ограничена, в Приднестровье возникнет хаос, а страна превратится в базу для военных операций. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на утверждения Санду о возможном использовании Молдавии для атаки на Одесскую область назвала это проявлением паранойи в разговоре с РИА Новости.

Голосование в парламенте Молдавии намечено на 28 сентября. Власти страны перешли к жестким мерам против инакомыслящих: помимо лидера Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные преследования начаты в отношении многих оппозиционеров, в кишиневском аэропорту арестовывают парламентариев за поездки в Россию.

Кроме того, Кишинев стремится запретить акции протеста за месяц до и после выборов. Правящая партия предложила расширить права службы информации и безопасности якобы для противодействия коррупции на выборах, что позволит отклонять кандидатуры без обоснований и не допускать их к участию.

С неудобными средствами массовой информации, предлагающими альтернативный взгляд на события, молдавское руководство разобралось еще в 2023 году, закрыв 13 телевизионных каналов и множество интернет-ресурсов.

В перечень запрещенных вошли сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, порталы "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты местных вещателей Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Осенью 2024 года, перед голосованием, в республике заблокировали свыше сотни Telegram-каналов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
