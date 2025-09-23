Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Западный крест над Молдавией: НАТО убьет православие

2:42
Мир

В Молдавии нарастает напряжение из-за возможного вмешательства западных сил, о чем предупредила Служба внешней разведки России.

Здание правительства Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by VargaA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Здание правительства Молдавии

Заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин в беседе с РИА Новости высказал мнение, что такая оккупация под видом евроинтеграции стала бы выгодной для местных властей, помогая им справиться с внутренними проблемами, включая национальные меньшинства и влияние Русской православной церкви.

По словам Лункина, одним из исходов могло бы стать полное прекращение связей между Молдавской митрополией и РПЦ. Он отметил, что чиновники усилили бы нажим на церковных лидеров через угрозы и обещания преимуществ от вступления в ЕС, что уже активно пропагандируется среди населения. В итоге Румынская православная церковь могла бы получить статус государственной, с расчетом на то, что структура РПЦ со временем распадется и вольется в румынскую традицию.

Эксперт подчеркнул, что на молдавских иерархов постоянно давят, стремясь заставить их порвать с Московским патриархатом. По его оценке, это часть общей стратегии Запада, наблюдаемой на Украине и в балтийских государствах.

Однако в Молдавии Бессарабская митрополия остается менее влиятельной по сравнению с митрополией РПЦ. Такая политика по слиянию с Румынским или Константинопольским патриархатом пока не достигает успеха, поэтому власти могут использовать любой кризис, включая чрезвычайное положение, для смены руководства в митрополии РПЦ.

Конфликт между двумя православными структурами в республике тянется годами.

Молдавская православная церковь подчиняется Москве и охватывает шесть епархий с примерно 1,3 тысячами приходов, объединяя 70% верующих в Молдавии и Приднестровье. В то же время Бессарабская митрополия, входящая в Румынскую церковь, насчитывает 291 приход и привлекает 10-20% православных. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал огорчение тем, что нынешнее руководство страны избегает общения с Молдавской православной церковью.

Ранее пресс-бюро СВР РФ сообщило о готовности Евросоюза ввести войска в Молдавию для сохранения антироссийского курса, возможно, после парламентских выборов. Такие сценарии подчеркивают геополитические риски и потенциальные изменения в религиозной сфере, которые могут перевернуть ситуацию в регионе.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
