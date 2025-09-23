Секс-скандал в семье Масков: отец Илона обвинен в страшном преступлении

Семья известного бизнесмена Илона Маска снова в центре скандала: его отца Эррола обвиняют в тяжких преступлениях против несовершеннолетних.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илон Маск

Как сообщила газета New York Times, эти претензии стали одной из ключевых причин разрыва между сыном и родителем.

Издание, опираясь на документы полиции и судов, указывает, что подозрения касаются пятерых родных и приемных детей Эррола Маска. Инциденты якобы происходили в ЮАР и Калифорнии, и родственники даже обращались за поддержкой к Илону.

По данным газеты, первое обвинение датируется 1993 годом, когда падчерица Эррола рассказала близким о неподобающих прикосновениях с его стороны. Позже она утверждала, что в возрасте за 20 у них появился общий ребенок.

New York Times отмечает, что по этим фактам инициировали три отдельных расследования правоохранителей. Два из них завершили, а судьба третьего остается неизвестной.

Сам Эррол Маск в комментарии для издания отверг все подозрения, назвав их полностью вымышленными и нелепыми. Он пояснил, что члены семьи якобы подтасовали факты, заставляя детей лгать, с целью выманить средства у Илона Маска.