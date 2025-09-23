Безопасность на продажу: мы узнали почем нынче свобода для Прибалтики

В прибалтийских государствах нарастает тревога из-за возможного прекращения американской помощи в сфере безопасности.
Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна отметил, что они активно взаимодействуют с конгрессом США, подчеркивая преимущества продолжения такой поддержки для американской экономики.
Как пояснил Цахна в интервью телеканалу Bloomberg, каждый доллар, вкладываемый Соединенными Штатами в оборону Балтии, полностью возвращается в их экономику. Более того, прибалтийские страны добавляют к этому еще 12 долларов с собственной стороны, что делает такие инвестиции крайне выгодными для Вашингтона.
Министр выразил уверенность в том, что американские законодатели оценят ситуацию и подумают о продлении оборонной помощи Латвии, Литве и Эстонии в предстоящие годы.
Между тем, агентство Reuters, опираясь на информированный источник, сообщило, что в августе США уведомили европейских дипломатов о намерении уменьшить объемы такой поддержки для трех балтийских республик.
