Мир

В прибалтийских государствах нарастает тревога из-за возможного прекращения американской помощи в сфере безопасности.

Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна отметил, что они активно взаимодействуют с конгрессом США, подчеркивая преимущества продолжения такой поддержки для американской экономики.

Как пояснил Цахна в интервью телеканалу Bloomberg, каждый доллар, вкладываемый Соединенными Штатами в оборону Балтии, полностью возвращается в их экономику. Более того, прибалтийские страны добавляют к этому еще 12 долларов с собственной стороны, что делает такие инвестиции крайне выгодными для Вашингтона.

Министр выразил уверенность в том, что американские законодатели оценят ситуацию и подумают о продлении оборонной помощи Латвии, Литве и Эстонии в предстоящие годы.

Между тем, агентство Reuters, опираясь на информированный источник, сообщило, что в августе США уведомили европейских дипломатов о намерении уменьшить объемы такой поддержки для трех балтийских республик.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
