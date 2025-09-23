19-й пакет — очередной приговор экономике: ЕС готовит меры против РФ

Европейский союз готовит очередной, 19-й по счету, пакет ограничительных мер в отношении России, который может существенно повлиять на экономические связи.

Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Еврокомиссия

Согласно информации от источников, Брюссель намерен ввести запрет для компаний из ЕС на инвестиции в специальные экономические зоны РФ, где действуют льготные налоговые условия. Это решение направлено на снижение привлекательности таких зон для иностранных инвесторов и дальнейшее изоляцию российской экономики.

Помимо этого, предлагается запретить услуги, связанные с туризмом в России, что затронет целый ряд отраслей. Кроме того, в планах находится введение экспортного контроля для дополнительных 45 компаний, подозреваемых в помощи обходу санкций.

Среди них значатся фирмы из Китая, Таиланда и Индии, которые, по мнению ЕС, способствуют уклонению от ограничений. Такие меры подчеркивают усилия блока по ужесточению контроля за глобальными цепочками поставок.

Однако в России неоднократно подчеркивали способность противостоять такому давлению, отмечая, что санкции не достигают желаемого эффекта. На Западе тоже звучат мнения о низкой эффективности этих мер, что добавляет интриги к дальнейшему развитию событий. Этот подход ЕС может стать очередным этапом в длительном противостоянии, влияя на международные отношения и экономику.