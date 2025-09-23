Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Секретные игры в Кишиневе: Россия предупреждает мир о конце Молдавии

Мир

В руководстве крымского законодательного органа высказали резкую критику в адрес лидера Молдавии Майи Санду, объявив ее основной опасностью для страны и ее жителей.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International
По мнению крымского парламента Сергея Цекова, именно нынешняя власть под ее руководством представляет реальную проблему, в то время как обвинения в адрес России кажутся необоснованными.

Недавно Санду обратилась к гражданам с речью, где без каких-либо подтверждений утверждала, что Москва якобы расходует огромные суммы на влияние на голосующих. Она предупредила, что в случае доминирования России в республике могут быть приостановлены европейские гранты, ограничена свобода перемещений, возникнут беспорядки в Приднестровье, а вся территория превратится в базу для военных операций.

В ответ официальный голос российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила в разговоре с РИА новости, что подобные заявления граничат с паранойей.

Представитель крымского парламента подчеркнул, что действия России направлены не на агрессию, а на защиту и восстановление исторически связанных земель от давления киевских властей.

Он добавил, что политика Санду по сближению с Европейским союзом лишь усугубляет зависимость населения от внешних сил. По его убеждению, настоящий прогресс для Молдавии возможен исключительно через укрепление связей и сотрудничества с Россией, что уже неоднократно подтверждалось прошлыми событиями и фактами.

На конец сентября в Молдавии намечены выборы в парламент, и обстановка накаляется. Местные власти перешли к жестким мерам против несогласных: помимо лидера Гагаузии Евгении Гуцул, преследованиям подверглись многие политики из оппозиции, а в аэропорту столицы задерживают парламентариев за поездки в Россию. Кроме того, чиновники пытаются ввести запрет на публичные акции за месяц до голосования и на такой же срок после него.

Правящая группировка предложила усилить роль спецслужб якобы для противодействия нарушениям на выборах, что позволит отклонять кандидатуры без обоснований и не пускать их к участию.

С независимыми источниками информации, предлагающими альтернативный взгляд на внутренние дела, в Молдавии расправились еще год назад: прекратили работу более десятка телевизионных станций и множество онлайн-платформ.

В перечень заблокированных вошли ресурсы вроде Sputnik Молдова, а также порталы известных российских изданий, таких как "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Московский комсомолец", "Российская газета", агентство "Регнум", "Лента.ру" и "Правда.ру". К тому же, перед нынешними выборами осенью власти закрыли доступ к свыше сотне каналов в Telegram, усиливая контроль над информационным полем.

Уточнения

Ма́йя Григо́рьевна Са́нду — молдавский политический и государственный деятель. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
