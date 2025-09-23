Дроны над Европой: сингапурская пара взорвала спокойствие Норвегии

Норвежские правоохранители арестовали супружескую пару из Сингапура за несанкционированное использование беспилотника недалеко от замка Акерсхус в Осло, как сообщило издание VG со ссылкой на местную полицию.

Фото: wikimedia.org by Doodybutch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотник

По информации газеты, инцидент произошел вечером в понедельник, и теперь туристам угрожает штраф, изъятие аппарата, а поскольку они являются иностранцами, не исключена высылка из страны.

Как уточняет VG, пожилые путешественники прибыли в Норвегию недавно и планировали провести там около двух недель. Сотрудники органов конфисковали их дрон и сейчас изучают, что именно фиксировал летательный аппарат. При этом полиция не видит связи между этим случаем и недавними наблюдениями за БПЛА около аэропортов в Осло и Копенгагене.

Во вторник телеканал TV2 передал, что воздушная гавань Осло на несколько часов прекратила операции ночью из-за подозрительных объектов в небе, хотя стражи порядка не смогли подтвердить, были ли это действительно дроны.

Сервис Flightradar24 отметил, что в понедельник вечером с 20:26 по местному времени (21:26 мск) аэропорт Копенгагена приостановил все рейсы из-за сообщений о беспилотниках.

Агентство Reuters, ссылаясь на датских правоохранителей, указало, что закрытие произошло по этой причине, и объекты появились с разных сторон. Позже хаб возобновил работу. Во вторник полиция Дании заявила, что не установила виновных в появлении предполагаемых дронов. Премьер-министр Метте Фредериксен охарактеризовала этот эпизод как наиболее серьезное посягательство на инфраструктуру страны за всю историю.

