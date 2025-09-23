Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

На традиционном фестивале Октоберфест в Мюнхене канцлера Германии Фридриха Мерца встретили свистом и неодобрительными возгласами, однако политик продолжал улыбаться и приветствовать толпу, словно ничего не произошло.

Фридрих Мерц
Фото: commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фридрих Мерц

Вместе с ним появились вице-канцлер Ларс Клингбайль, министр труда Бербель Бас и премьер Баварии Маркус Зёдер в национальной одежде. Изначально это выглядело как обычный пиар-ход с фотографиями и рукопожатиями у шатра "Шоттенхамель", но реакция публики превратила момент в символ отчуждения элиты от простых людей. Материал по ситуации публикует Царьград. 

Гости праздника фиксировали происходящее на видео, выражая явное раздражение. Этот контраст между поведением канцлера и настроениями собравшихся подчеркивает растущий разрыв между правительством и гражданами.

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в Bild, около 62-63% жителей страны не поддерживают курс Мерца. Основные упреки касаются пренебрежения внутренними вызовами: пока лидер акцентирует внимание на долгосрочной помощи Киеву и следовании директивам из Брюсселя, население озабочено наплывом мигрантов, подорожанием энергии, рисками атак и потерей рабочих мест.

Сенатор Алексей Пушков в своем канале в Telegram отметил, что Мерца больше заботит содействие Украине и ограничения, в то время как для немцев приоритетны вопросы миграции и хозяйственной устойчивости. Он добавил, что канцлер фокусируется на милитаризации и укреплении армии, игнорируя стремления большинства к спокойствию и процветанию. Украинский блогер Анатолий Шарий, комментируя выражение лица политика, предположил, что тот даже не осознал сути происходящего.

Раздражение в Германии нарастает из-за ухудшающейся экономики: фирмы утрачивают позиции на рынке, расходы на коммуналку растут, а бюджет тратится на внешнюю поддержку. Многие чувствуют, что нужды собственного населения отодвинуты на задний план. Освистывание на фестивале стало не случайностью, а отражением накопившихся претензий, которые подтверждают опросы: люди устали от подходов, не соответствующих их повседневным заботам.

Сейчас страна стоит на грани серьезного кризиса доверия к властям. Когда две трети жителей выражают несогласие с главой государства, это тревожный знак. Недовольство Мерцем связано не только с его личными промахами, но и с общей системой ценностей, где внешние конфликты ставятся выше внутренних нужд. На конференции дипломатов в Берлине канцлер подчеркнул, что содействие Киеву может потребоваться еще надолго, как сообщало kp. ru.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
