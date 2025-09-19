Не просто аксессуар: зачем Мелания Трамп надела фиолетовую шляпу на встречу с королевской семьей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Будь то политическое заявление или способ подчеркнуть свой публичный имидж, шляпы Мелании Трамп никогда не были случайностью. Каждое её появление сопровождалось тщательно подобранными дизайнерами, продуманными стилистическими деталями и безупречно продуманными ансамблями.

Президент Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп

От инаугурации Дональда Трампа до её международных визитов шляпа была неотъемлемой частью её образа, дополняя и подчёркивая любой её выбор одежды.

Мелания Трамп вновь продемонстрировала непреходящую элегантность и изысканный стиль по прибытии в Виндзор, сопровождая президента Дональда Трампа в этом официальном и важном визите.

Пару, идущую рука об руку, приветствовали принц Уильям и принцесса Кейт, а двухдневный визит был отмечен королевским салютом, который состоялся одновременно в Виндзорском замке и Тауэре.

Первая леди, верная своей любви к французскому модному дому Dior, выбрала темно-серый костюм Christian Dior Haute Couture с узкой талией и замшевые туфли на каблуке в тон. Чтобы добавить яркий акцент к монохромному ансамблю, она надела стильную шерстяную шляпу фиолетового цвета.

Что символизировала шляпа Мелании Трамп

Выбор шляпы был не случаен. Помимо эстетической ценности, шляпа также была тонким намёком на уважение к протоколу королевской семьи, поскольку Мелания решила не кланяться, что, по всей видимости, нарушало королевский протокол.

Королевский историк Марлен Кёниг объясняет британскому Hello!, что Мелания Трамп не связана теми же правилами, которые применяются к членам британской королевской семьи при приветствии монарха.

Это связано с тем, что в Америке не соблюдаются традиции подчинения, такие как поклоны, из-за исторического отказа от социальной иерархии, ознаменованного Американской революцией 1776 года.

Этот визит стал беспрецедентным вторым государственным визитом: король Карл и королева Камилла принимали президента Трампа и Меланию. После официальной церемонии приветствия президентская чета в сопровождении членов королевской семьи была доставлена на карете в Виндзорский замок, где они отобедали в парадной столовой.

Затем последовала церемония возложения венков в часовне Святого Георгия и экскурсия по территории, где гости послушали выступление хора часовни. Вечер завершился впечатляющим государственным ужином, на котором присутствовало более 160 гостей.

Появление Мелании Трамп в Виндзоре сочетало в себе элегантность, уважение к традициям и американской культуре, а шляпа стала идеальным элементом, который усилил баланс между этими двумя влияниями.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
