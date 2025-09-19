Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шантаж без выстрелов: Европа толкает Трампа на конфликт с Россией

Шантаж без выстрелов: Европа толкает Трампа на конфликт с Россией

В свежем обзоре геополитических тенденций аналитик Ростислав Ищенко обратил внимание на приоритеты континентальной политики.

По его наблюдениям, ключевое для России сейчас — не столько риск введения ограничений в воздушном пространстве над спорным регионом, что могло бы перерасти в прямое вмешательство альянса, сколько угроза, связанная с повторным включением Соединенных Штатов в группировку, направленную против Москвы. Таким мнением он поделился в интервью изданию "Военное дело". 

Ищенко указал, что для европейских держав основной прицел — восстановить прежнее партнерство с Вашингтоном, чтобы вернуть давление через ограничения, дипломатическое воздействие и демонстрацию военной мощи, включая флот и ядерные запасы. Он отметил, что, невзирая на сомнения в интернете касательно состояния их вооружений, Москва предпочтет избегать проверок на прочность.

В то же время, по мнению аналитика, континентальные стратегии фокусируются на получении уступок от России путем нажима, не переходящего в открытый конфликт.

Это подразумевает, что Москва может быть вынуждена сохранять повышенную боевую готовность, включая возможное расширение влияния на приграничные зоны, в то время как другие стороны займутся укреплением своей инфраструктуры, накоплением ресурсов и перестройкой оборонительных структур.

В итоге, Ищенко подчеркнул, что в Европе четко осознают свои ограничения в прямом противостоянии и полагаются на давление без реальных действий, стремясь локализовать любые инциденты. Тем не менее, их усилия направлены на то, чтобы ограничить маневры заокеанского лидера, в то время как противоположная сторона работает над созданием возможностей для его выхода из подобных ситуаций.

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
