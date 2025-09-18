Цифры не врут: Франция восстает из-за одного решения

Руководитель крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине во время уличных акций в Париже сообщила представителям прессы, что по их подсчетам, в утренних мероприятиях по всей стране приняло участие свыше 400 тысяч человек.

Она охарактеризовала такой масштаб как настоящий триумф для организаторов. Телеканал BFMTV вел прямую трансляцию этого заявления.

Между тем, согласно свежим сведениям от министерства внутренних дел Франции, общее число участников составило 264 тысячи. По информации того же телеканала, стражи порядка арестовали 128 демонстрантов, а семь сотрудников полиции получили травмы в ходе столкновений.

В этот четверг по всей территории Франции развернулись широкомасштабные шествия и стачки, направленные против пакета строгих мер по сокращению расходов, который выдвинуло правительство в условиях дефицита бюджета и растущего государственного долга. Ожидается, что общее количество вовлеченных может достичь 900 тысяч, что подчеркивает глубину общественного недовольства и потенциал для дальнейшей эскалации.