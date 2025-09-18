Переворот в политике: Европа объявила войну мирному плану Трампа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в беседе с ведущими программы "Большая игра" на "Первом канале" отметил, что европейские страны стремятся нарушить концепции по разрешению ситуации на Украине, которые были изложены президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом во время саммита лидеров на Аляске.

Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон

По его мнению, Европа выстраивает собственную стратегию в этом вопросе, игнорируя фундаментальные идеи Трампа, представленные сначала на той встрече, а потом и партнерам Вашингтона, и пытается их полностью перестроить.

Уточнения

Аля́ска — крупнейший по территории штат США; расположен на северо-западе Северной Америки.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
