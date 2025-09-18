300 миллиардов евро на кону: Евросоюзу грозит международный позор

Профессор из Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что попытки Евросоюза задействовать замороженные активы России без прямого признания этого актом хищения серьезно подорвут репутацию объединения на глобальном уровне.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг Украины и Европейского Союза

По его словам, такие шаги, как инвестирование этих средств в облигации без процентов, приведут к тому, что блок окажется в ловушке, не имея возможности завершить противостояние на украинской территории из-за отсутствия средств для компенсации. В итоге, как отметил специалист, международное сообщество утратит всякое уважение к европейским институтам.

Это замечание стало откликом на информацию о планах ЕС направить около 170 миллиардов евро из российских резервов на поддержку властей в Киеве.

Напомним, что после запуска специальной военной операции на Украине страны "Большой семерки" и Евросоюз заблокировали значительную часть валютных запасов Москвы — примерно половину от общей суммы в 300 миллиардов евро. Большая доля этих денег, превышающая 200 миллиардов, хранится в европейских структурах, преимущественно в бельгийской системе Euroclear, которая считается одной из ведущих в мире по клиринговым операциям.

В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчеркивали, что подобные действия европейских партнеров равносильны захвату чужого имущества, причем под прицелом оказываются не только личные счета, но и государственные ресурсы.

Глава МИД Сергей Лавров ранее указывал, что в случае полной конфискации этих средств со стороны Запада последует адекватная реакция со стороны Москвы.

Уточнения

Euroclear — базирующаяся в Бельгии международная компания, предоставляющая финансовые услуги, которая специализируется на клиринге и расчётах по сделкам с ценными бумагами, а также на хранении и обслуживании этих ценных бумаг.

