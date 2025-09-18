Профессор из Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что попытки Евросоюза задействовать замороженные активы России без прямого признания этого актом хищения серьезно подорвут репутацию объединения на глобальном уровне.
По его словам, такие шаги, как инвестирование этих средств в облигации без процентов, приведут к тому, что блок окажется в ловушке, не имея возможности завершить противостояние на украинской территории из-за отсутствия средств для компенсации. В итоге, как отметил специалист, международное сообщество утратит всякое уважение к европейским институтам.
Это замечание стало откликом на информацию о планах ЕС направить около 170 миллиардов евро из российских резервов на поддержку властей в Киеве.
Напомним, что после запуска специальной военной операции на Украине страны "Большой семерки" и Евросоюз заблокировали значительную часть валютных запасов Москвы — примерно половину от общей суммы в 300 миллиардов евро. Большая доля этих денег, превышающая 200 миллиардов, хранится в европейских структурах, преимущественно в бельгийской системе Euroclear, которая считается одной из ведущих в мире по клиринговым операциям.
В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчеркивали, что подобные действия европейских партнеров равносильны захвату чужого имущества, причем под прицелом оказываются не только личные счета, но и государственные ресурсы.
Глава МИД Сергей Лавров ранее указывал, что в случае полной конфискации этих средств со стороны Запада последует адекватная реакция со стороны Москвы.
Уточнения
Euroclear — базирующаяся в Бельгии международная компания, предоставляющая финансовые услуги, которая специализируется на клиринге и расчётах по сделкам с ценными бумагами, а также на хранении и обслуживании этих ценных бумаг.
