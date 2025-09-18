Санкции санкциями, а отдыхать в России европейцам никто не запретит: МИД РФ сделал заявление

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на недавнем брифинге сообщила, что власти страны не намерены вводить запрет на пересечение границ для жителей государств, входящих в Европейский союз.

Она подчеркнула, что никаких ограничений на посещение России европейцами, будь то по политическим мотивам или иным причинам, вводить не планируется. Это заявление прозвучало в ответ на растущие спекуляции о возможных изменениях в визовой политике.

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова — российский государственный служащий, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД России), официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.

