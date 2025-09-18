Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ценовые качели: что подешевело и что подорожало в Удмуртии за неделю
Вечерняя ловушка для фигуры: продукты-убийцы делают похудение бессмысленным
Брошенные в аэропорту: как превратить хаос с отменой рейса в деньги и компенсацию
Самая гибкая машина природы: как осьминог движется там, где человек бессилен
Ваш сад кричит о помощи: эти признаки раскрывают тайные знаки нехватки питания
Переворот в политике: Европа объявила войну мирному плану Трампа
Новые уловки мошенников в интернете: как не стать жертвой фишинга в 2025 году
700 тысяч бойцов на передовой: Путин раскрыл карты о группировке РФ на Украине
Секрет долговечности СССР: почему советские приборы работают до сих пор

Санкции санкциями, а отдыхать в России европейцам никто не запретит: МИД РФ сделал заявление

Мир

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на недавнем брифинге сообщила, что власти страны не намерены вводить запрет на пересечение границ для жителей государств, входящих в Европейский союз.

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Министерство иностранных дел Российской Федерации

Она подчеркнула, что никаких ограничений на посещение России европейцами, будь то по политическим мотивам или иным причинам, вводить не планируется. Это заявление прозвучало в ответ на растущие спекуляции о возможных изменениях в визовой политике.

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова — российский государственный служащий, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД России), официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Авто
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука и техника
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Популярное
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла

Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.

Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Последние материалы
Русский след в Британии: Скотленд-Ярд якобы поймал агентов Кремля с поличным
Часы Вашингтона отсчитывают последние минуты: мир на грани отказа от доллара навсегда
Сбой женского механизма: что делать, если стресс украл менструальный цикл
Сначала энергия — теперь рельсы: Россия меняет правила игры на карте Украины
Императорские цветы требуют покорности: забудете про уход — весной клумба превратится в пустыню
Москва ждёт: этим рабочим профессиям теперь открыты все двери
Фразы водителя останавливают давление инспектора: девять приёмов, которые работают
Меню со смертельным исходом: тайна выживания крыс на ядовитой пище природы
Карибский компас меняет направление: зимой Куба откроется для россиян по-новому
Цвет, который работает на образ: как один оттенок меняет лицо лучше макияжа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.