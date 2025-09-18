Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В международных финансовых структурах наблюдается заметный перекос в распределении помощи, о чем рассказал руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в ходе телевизионного интервью на программе "Большая игра" главного федерального канала.

Флаг Украины и Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Украины и Европейского Союза

По его оценке, за последние три года, на фоне событий вокруг Украины, Всемирный банк предоставил Киеву объемы льготного финансирования, которые в разы превосходят суммы, выделенные за аналогичный период всем африканским государствам в совокупности.

Министр отметил, что такая ситуация указывает на кризис в работе не только этой организации, но и Международного валютного фонда.

Он подчеркнул, что точные цифры сейчас не на памяти, но диспропорция очевидна и может отражать более широкие проблемы в глобальной экономической системе, где приоритеты смещаются в пользу определенных регионов, игнорируя нужды развивающихся стран.

Уточнения

Всемирный банк — международная финансовая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, предоставляющая кредиты, беспроцентные займы и гранты на реализацию долгосрочных экономических проектов и сокращения бедности в мире.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
