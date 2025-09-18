Иранская ядерная программа больше не угроза: МАГАТЭ раскрыло карты Тегерана

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В дипломатических кругах Москвы позитивно оценивают исход переговоров между руководителем внешнеполитического ведомства Ирана Аббасом Аракчи и главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Ирана

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, эти итоги вносят оптимизм и заметно смягчают напряженность в вопросе ядерных разработок Тегерана.

Как известно, 9 сентября стороны заключили договор о восстановлении взаимодействия, которое было прервано из-за атак со стороны Израиля и Соединенных Штатов. При этом иранский министр отметил, что доступ инспекторов МАГАТЭ к объектам в Исламской Республике пока не разрешен. Глава египетского МИД Бадр Абдель Аты сообщил, что достижение этого понимания произошло благодаря посредническим усилиям Каира.

Захарова на пресс-конференции подчеркнула, что результаты встречи способствуют стабилизации обстановки и улучшают общий фон вокруг иранской атомной инициативы.

Она выделила последовательные действия Тегерана по реализации соглашения, а также факт его одобрения высшим советом национальной безопасности страны как признак серьезного отношения и верности взятым обязательствам.

Уточнения

Международное агентство по атомной энергии — международная организация, входящая в систему ООН, осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
