Иранская ядерная программа больше не угроза: МАГАТЭ раскрыло карты Тегерана

В дипломатических кругах Москвы позитивно оценивают исход переговоров между руководителем внешнеполитического ведомства Ирана Аббасом Аракчи и главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Ирана

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, эти итоги вносят оптимизм и заметно смягчают напряженность в вопросе ядерных разработок Тегерана.

Как известно, 9 сентября стороны заключили договор о восстановлении взаимодействия, которое было прервано из-за атак со стороны Израиля и Соединенных Штатов. При этом иранский министр отметил, что доступ инспекторов МАГАТЭ к объектам в Исламской Республике пока не разрешен. Глава египетского МИД Бадр Абдель Аты сообщил, что достижение этого понимания произошло благодаря посредническим усилиям Каира.

Захарова на пресс-конференции подчеркнула, что результаты встречи способствуют стабилизации обстановки и улучшают общий фон вокруг иранской атомной инициативы.

Она выделила последовательные действия Тегерана по реализации соглашения, а также факт его одобрения высшим советом национальной безопасности страны как признак серьезного отношения и верности взятым обязательствам.

Уточнения

Международное агентство по атомной энергии — международная организация, входящая в систему ООН, осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.

