Флаг над бастионом технологий: Франции парализовали оборонный гигант неожиданным ультиматумом

В одном из французских городов, Ренне, группа молодых людей из числа студентов взяла под контроль доступ к производственному объекту корпорации Thales, которая специализируется на создании передовых технологических решений, включая те, что применяются в военной сфере.

Об этом информирует издание Le Parisien.

По данным газеты, активисты преградили путь к предприятию, где ведутся работы над инновационными разработками. При этом они демонстрировали крупный флаг Палестины, на котором была размещена надпись с призывом прекратить предполагаемый геноцид в этом регионе.

Thales Group или Thales S.A. — международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения. Головной офис находится в коммуне Курбевуа под Парижем.

