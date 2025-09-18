ООН получила шанс на мир: Италия присоединится к историческому документу

Италия намерена поддержать итоговый документ по разрешению палестинского конфликта на площадке Генеральной Ассамблеи ООН.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Италии

Об этом объявил министр иностранных дел и вице-премьер страны Антонио Таяни, чьи слова опубликовала газета Corriere della Sera. По его словам, 22 сентября в Нью-Йорке они без колебаний подпишутся под декларацией в рамках всемирной организации, чтобы способствовать формированию палестинского государства и остановке боевых действий.

Второй этап Международной конференции высокого уровня, посвященной поддержке принципа двух государств для решения палестинско-израильского противостояния, запланирован на 22 сентября в ходе сессии Генассамблеи ООН.

На сегодняшний день независимость Палестины официально признали 147 государств, в том числе Россия. В 2024 году Соединенные Штаты применили право вето, заблокировав полное членство Палестины в ООН. За этот же год к признанию присоединились десять стран, среди которых Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

Россия придерживается мнения, что нормализация ситуации возможна только на базе формулы, одобренной Советом Безопасности ООН, предполагающей создание палестинского государства в пределах границ 1967 года с центром в Восточном Иерусалиме.

Уточнения

Палести́на — историческая область на Ближнем Востоке.

