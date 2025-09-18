Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Страны Европейского союза решили отложить утверждение девятнадцатого набора ограничительных мер против России, поскольку сами продолжают приобретать нефть и сжиженный газ из этой страны через третьих лиц.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Разговоры о необходимости надавить на Венгрию и Словакию служат лишь отговоркой. Такое мнение в беседе с корреспондентами РИА Новости высказал политический эксперт венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.

В среду постоянные представители государств ЕС убрали из повестки вопрос о новом пакете санкций, перенеся его на неопределенное время.

Издание Politico писало, что задержка связана с попытками повлиять на Будапешт и Братиславу, которые остаются последними в союзе, кто напрямую закупает российскую нефть. Немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические источники, сообщала о планах Брюсселя ввести дополнительные наказания для финансовых учреждений и нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае, вовлеченных в торговлю сырьем из РФ.

По словам Киселли, западные издания акцентируют внимание на Венгрии, Словакии и, возможно, Турции как члене НАТО, чтобы отвлечь от факта, что государства Западной Европы все еще импортируют российские энергоресурсы опосредованно. Он считает, что именно в этом кроется настоящая причина переноса, ведь многие члены ЕС не в состоянии мгновенно найти замену таким поставкам.

Аналитик добавил, что приобретение топлива через посредников выходит европейцам значительно дороже прямых сделок. Поэтому после введения очередных ограничений они вынуждены будут покупать ресурсы по еще более завышенным тарифам, что ослабит позиции европейских фирм на рынке и повысит их расходы. К такому сценарию нужно подготовиться, и это требует времени. Странам союза выгоднее пополнять свои запасы газа российским сырьем через цепочки посредников.

Ранее руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас после встречи еврокомиссаров объявила, что Еврокомиссия в ближайшее время предложит свой вариант 19-го пакета санкций.

В нем планируется ужесточить меры против банков и энергетических фирм России, а также ввести ограничения на операции с криптовалютой. Президент США Дональд Трамп обратился к странам НАТО с призывом установить пошлины в 50-100% на товары из Китая, утверждая, что это поможет завершить конфликт на Украине. В понедельник представитель МИД КНР Линь Цзянь предупредил, что Пекин даст твердый отпор и защитит свои интересы, если они окажутся под угрозой. Официальный спикер Еврокомиссии Олоф Гилл на пресс-конференции уклонился от ответа на вопрос, рассматривает ли ЕС введение тарифов против Китая в рамках нового пакета санкций против России после заявления Трампа.

Ранее бывший итальянский премьер и экс-руководитель Европейского центробанка Марио Драги в своем отчете для главы Еврокомиссии указал, что энергетическая сфера ЕС, несмотря на уверения комиссии о преодолении кризиса и замещении поставок из России, все еще сталкивается с глубокими трудностями, дефицитом ресурсов, а стоимость газа в союзе в четыре-пять раз превышает американские показатели.

В России неоднократно подчеркивали, что западные государства допустили крупный просчет, отвергнув прямые закупки энергоносителей у Москвы, и теперь окажутся в еще большей уязвимости из-за повышенных цен.

В столице отмечали, что те, кто отказался от прямого сотрудничества, все равно приобретают российские уголь, нефть и газ через посредников, но уже по завышенным расценкам, и такая практика сохранится.

Уточнения

Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

