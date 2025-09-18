Кленовый лист спасёт янки: американцы прячутся от ненависти мира неоэжиданным способом

Американские путешественники за границей начали маскироваться под жителей Канады, украшая свою экипировку символикой этой страны, чтобы не сталкиваться с враждебностью от местных, раздраженных внешнеполитическими шагами Вашингтона.

Об этом рассказал телеканал CNN в своем репортаже.

По данным канала, в последние месяцы некоторые граждане США вернулись к старой привычке выдавать себя за канадцев, стремясь уйти от антиамериканских настроений, которые усилились во времена правления Дональда Трампа. Они используют изображения кленового листа на багаже и аксессуарах, чтобы слиться с образом соседей.

Как отмечает CNN, подобная тактика уже применялась в 1990-е и 2000-е годы, когда политика Штатов, включая военные операции в Афганистане и Ираке, вызывала широкое недовольство по всему миру.

При этом сами канадцы выражают сильное негодование по поводу такой уловки, считая ее обидной и надменной. Один из жителей Канады в беседе с журналистами канала посоветовал американцам сначала разобраться с проблемами в своей стране, а не пытаться "примерить" чужую идентичность. Он добавил, что канадцев обычно встречают тепло практически везде, в отличие от американцев, и предложил не использовать их репутацию как щит.

