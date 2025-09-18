Террорист номер один раскрыл карты: план Зеленского должен ужаснуть весь мир

Мир

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма и заместитель руководителя общественной палаты региона Роман Чегринец охарактеризовал как террористический подход Владимира Зеленского к затяжке вооруженного противостояния с Россией.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский президент Владимир Зеленский

Ранее Зеленский рассказал о наличии у него двух сценариев — "А" и "Б" — для развития событий в противоборстве с РФ.

По его словам, украинские власти в грядущем году будут корректировать действия в зависимости от обстановки на фронте. Конкретно, сценарий "А" предполагает окончание боевых действий, а "Б" — привлечение 120 миллиардов долларов для их продления.

В разговоре с корреспондентами РИА Новости Чегринец указал, что Зеленский не прекращает генерировать свои разрушительные идеи, вымаливая финансы на эскалацию военных событий, которые уже унесли жизни миллионов украинцев. Он добавил, что западные правящие круги, как ни удивительно и безумно, продолжают вкладывать средства в эти инициативы лидера, которого можно считать ведущим террористом на глобальной арене.

По оценке Чегринца, Зеленский никогда не станет по-настоящему добиваться завершения столкновения, а его заявления представляют собой лишь маску обмана.