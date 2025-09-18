Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Глобальная безопасность под угрозой: ШОС назвали единственное спасение

1:32
Мир

Заместитель генерального секретаря ШОС Батыр Турсунов в своем выступлении на 12-м Сяншаньском форуме по вопросам безопасности подчеркнул, что мировое сообщество способно гарантировать всеобщую защиту только через усиление партнерства и коллективные ответы на глобальные риски и опасности. Это заявление он сделал в четверг.

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Фото: https://kremlin.ru/events/president/news/57716/photos is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

По его мнению, сейчас планета находится в напряженной геополитической обстановке, переживая беспрецедентные изменения и вступая в период бурного прогресса в технологиях. Он также указал, что международные риски и проблемы приобретают все более запутанный, разрушительный и угрожающий характер.

Турсунов добавил, что сохранение стабильности, адекватное противодействие различным опасностям, а также решение задач глобального прогресса остаются общими стремлениями всего человечества.

Он подчеркнул важность следования принципам многостороннего подхода, наращивания сотрудничества и объединения усилий для противостояния общемировым проблемам. Только таким образом, по его словам, глобальное сообщество сможет добиться успеха в поддержании всеобщей безопасности.

Кроме того, представитель ШОС отметил необходимость уважения к суверенитету и границам других государств, отказа от самостоятельных шагов и продвижения системы мирового регулирования в сторону большей справедливости, разумности и равенства.

Уточнения

Шанхайская Организация Сотрудничества — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
